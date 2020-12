La Fiorentina si gode il ritrovato Ribery: Ecco il prossimo obiettivo di Monsieur Franck

Nel momento di maggior difficoltà della Fiorentina, Franck Ribery si è preso sulle spalle tutti i compagni di squadra e ha ricordato a tutti qual è il suo reale valore. Il francese ha dimostrato che non si smette mai di essere campioni, soprattutto con una classifica del genere che aveva bisogno di lui per essere risollevata.

E pazienza se non è arrivata la vittoria, sfumata per la miracolosa deviazione di Consigli sul suo destro a botta sicura. FR7 vorrà ripartire da lì, da quel gol soltanto sfiorato, per riportare i tre punti alla Fiorentina. La squadra di Prandelli, infatti, non vince dal 25 ottobre contro l’Udinese e la partita contro l’Hellas Verona, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, potrebbe essere l’occasione giusta.

Ribery lo ha detto chiaramente: vuole aiutare Firenze e la Fiorentina. E se possibile, l’ex Bayern Monaco vorrebbe anche segnare il primo gol stagionale – che sarebbe il numero 150 in carriera e il primo con la Viola al Franchi – per caricarsi ulteriormente in vista della partita di martedì contro la Juventus.