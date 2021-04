La Fiorentina si gode il talento plasmato da Hagi: Una scommessa pagata cara ma che potrebbe dare buoni frutti

Louis Munteanu è sicuramente uno dei giocatori più interessanti presenti all’interno della Primavera della Fiorentina. L’attaccante rumeno ha aperto ieri le marcature nella semifinale di Coppa Italia, giocata contro il Genoa e vinta dai viola per 2-0.

Sette gol in campionato, uno per l’appunto in Coppa Italia, un bottino niente male per questo ragazzo di talento che è cresciuto nell’Accademia di Gheorghe Hagi. E’ il secondo prodotto dell’ex fuoriclasse di Real Madrid e Barcellona ad arrivare a Firenze, dopo Ianis Hagi. E non è stato pagato nemmeno poco dalla Fiorentina: 2 milioni di euro versati al Viitorul per un’autentica scommessa, sono una cifra da non sottovalutare. Però è anche una scommessa che potrebbe dare i propri frutti, visto che le basi ci sono e sono buone.

Munteanu si è fatto conoscere a livello internazionale nella Puskás-Suzuki Kupa, giocata in Ungheria nel giugno 2019, dove è stato inserito tra l’11 migliore del torneo, in mezzo a giocatori del Real Madrid, del Bayern di Monaco e di altre importanti squadre.