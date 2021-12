La Fiorentina si gode il tanto atteso Nico Gonzalez, e adesso Italiano deve capire da che lato del tridente far giocare la freccia argentina

Si è fatto attendere, ma finalmente Nico Gonzalez è tornato. L’argentino si è reso protagonista nell’ultima gara vinta dalla Fiorentina al Dall’Ara di Bologna, mettendo lo zampino su tutte e tre le reti messe a segno dalla squadra di Vincenzo Italiano. L’ex Stoccarda non partiva dal primo minuto addirittura dallo scorso 24 ottobre, quando, grazie anche ad un suo gol, i gigliati battevano il Cagliari davanti ai propri tifosi.

Poi, la brutta notizia: la lunga positività al Covid con i 18 interminabili giorni che lo hanno costretto in casa lontano dai propri compagni di squadra. Adesso però il peggio sembra esser passato: il tecnico viola ha centellinato il suo rientro in campo, gestendo nel migliore dei modi il suo totale recupero. La Fiorentina ha dovuto fare a meno alla sua freccia già per troppo tempo, ed ora la voglia di non dover più rinunciare all’argentino è tanta. 3 gol e 5 assist in dodici gare son un buon bottino, ma Gonzalez ha tutta l’intenzione di non fermarsi.

A destra o a sinistra, per il 22 viola non fa differenza. Nico dribbla, inventa, rifinisce e conclude, e con lui in campo la Fiorentina acquista pericolosità e alleggerisce Vlahovic dalla responsabilità di doversi caricare un intero attacco sulle proprie spalle. I due infatti si intendono a meraviglia, e in attesa del fatidico quinto esterno in arrivo dal mercato, i tifosi viola si godono il gradito ritorno de ‘El loco’ Gonzalez.