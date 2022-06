La Fiorentina si guarda intorno per il post Torreira: occhi in Italia e Francia

Sull’avventura a Firenze di Lucas Torreira non è stata ancora scritta definitivamente la parola fine, ma il suo addio è ormai la cosa piu probabile. Per averne la certezza, probabilmente, bisognerà aspettare l’arrivo di un terzo club a strapparlo all’Arsenal. Si spengono dunque le speranze dei tifosi viola di rivedere ancora l’uruguaiano in viola dopo una stagione giocata su livelli alti.

Anche per questo la Fiorentina dovrà trovare un sostituto all’altezza del partente anche se, alle cifre che sarebbe costato Torreira, l’operazione è tutt’altro che facile. La società viola ha deciso di puntare su Amrabat, ma lì in mezzo serve qualcun altro. Piace Stefano Sensi, anche se la sua instabilità fisica non lascia molte certezze. Occhi anche su Teji Savanier del Montpellier. Profili diversi per sostituire un Torreira difficilissimo da rimpiazzare. A scriverlo è il Corriere dello Sport.