La Fiorentina si illude con Barak ma poi viene riagguantata dal RFS Riga nella prima partita del girone di Conference League

Fiorentina-RFS Riga 1-1 (55′ Barak, 74′ Ilic)

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodô, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (71′ Maleh), Amrabat, Barak (77′ Mandragora); Kouame (46′ Sottil), Cabral (53′ Jovic), Ikone (77′ Saponara).

90’+5 Finisce qui. La Fiorentina, alla prima partita del girone di Conference League, getta al vento la vittoria contro il Riga. Al gol di Barak risponde Ilicic per la squadra lettone.

90’+4 Ci prova Jovic sugli sviluppi di un’azione viola, stoppando il pallone e cercando il tiro sul secondo palo senza però centrare la porta.

90’+3 Amrabat in area apre il gioco a destra per Maleh, il quale però fa rimbalzare più del dovuto il pallone per poi calciare altissimo. Altra occasione per i viola sprecata!

90’+1 Conclusione in area di Saponara su passaggio da destra, il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

90′ Saranno cinque i minuti di recupero.

89′ Cambio nel Riga: esce Emerson, va in campo Rakels.

88′ Buon cross basso di Maleh per Jovic in area, che stoppa e calcia spedendo però il pallone in curva.

86′ Ammonito Ilic per fallo su Amrabat.

85′ Brutto intervento in ritardo di Maleh, che si prende l’ammonizione.

83′ Partita brutta adesso, con tanti falli da entrambe le parti e continue interruzioni di gioco.

80′ Fiorentina che ancora non ha reagito al gol incassato, il gioco è molto spezzettato.

77′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono Ikoné e Barak, fanno il loro ingresso in campo Mandragora e Saponara.

74′ Gol del Riga. Pallone perso dalla Fiorentina, Ilic si butta in area, difesa viola che se ne accorge tardi, Ranieri non lo ferma e l’attaccante sigla il pareggio per 1-1.

71′ Altra sostituzione per la Fiorentina: esce Bonaventura, va in campo Maleh.

69′ Occasione per la Fiorentina con Sottil che serve un gran pallone in area a Ikone, ma il francese calcia male e manda fuori il pallone.

66′ Altro cambio nel Riga: esce Sorokins, va in campo Vlalukin.

64′ Ci prova Ambrabat da fuori con una conclusione diretta in porta ma respinta dalla difesa del Riga.

61′ Cambio nel Riga: esce Simkovic, tocca a Friesenbichler.

58′ Occasione per Jovic che spara addosso a Šteinbors un bel cross di Sottil.

55′ GOOOOOOL!!!!! Barak!!!! Cross di Biraghi in area e il centrocampista viola lo raccoglie con il sinistro spedendolo in porta per l’1-0! Primo gol in maglia viola per lui.

53′ Cambio nella Fiorentina: Italiano toglie Cabral e manda in campo Jovic.

52′ Ammonito Sorokins per fallo commesso su Sottil.

49′ Bel movimento di Sottil sulla destra, il quale va a mettere il pallone nel mezzo per Cabral che non si trovava però nella posizione ideale.

46′ Inizia il secondo tempo con un cambio per la Fiorentina: esce Kouame, c’è Sottil.

45’+2 Finisce qui il primo tempo. Fiorentina e RFS Riga sono sullo 0-0: tante occasioni per la Fiorentina, ma ne avuta anche una clamorosa la squadra lettone al 41′ sventata dalla grande parata di Gollini.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

43′ Ammonito anche Lipuscek nel Riga.

41′ Occasione per il Riga! Perde un pallone a centrocampo Bonaventura, si avvia in contropiede a tutta velocità Ilic, ma Gollini para benissimo chiudendogli la porta in faccia!

40′ Siluro di Ikone verso la porta, ma il tiro colpisce in pieno un avversario.

37′ Occasione anche per Ranieri, che si trova il pallone sui piedi vicino al palo ma lo spara fuori.

36′ Colpo di testa di Barak, c’è ancora una volta la parata dell’estremo difensore del Riga a mantenere la porta inviolata.

35′ Bella imbucata di Bonaventura per Cabral, che va al tiro ma c’è ancora il portiere del Riga a dirgli di no intervenendo con il piede.

33′ Primo cartellino giallo della gara è per Panic, che va a commettere un brutto fallo su Barak

31′ Altra conclusione di testa di Cabra, para ancora Šteinbors.

30′ Doppia parata di Šteinbors nel giro di un minuto. Prima interviene sul colpo di testa di Cabral su cross di Biraghi, e subito dopo para una conclusione in area di Cabral.

29′ Gioco fermo per le cure necessarie al difensore Saric dopo aver intercettato con la faccia un cross di Biraghi.

26′ Ritmi molto lenti in campo da entrambe le parti, con la Fiorentina che velocizza la manovra soltanto nei pressi dell’area del Riga.

23′ Uno-due tra Kouame e Bonaventura, con l’attaccante viola che riceve il pallone in area ma viene anticipato dall’uscita di Šteinbors.

20′ RFS che sta guadagnando piano piano metri, la linea difensiva viola resta comunque attenta sui movimenti degli avversari.

17′ Ancora alla conclusione Ikone su passaggio di Biraghi, il tiro stavolta viene però deviato dalla difesa.

16′ Colpo di tacco volante di Ikone su un cross di Biraghi che finisce fuori. La Fiorentina sta attaccando in continuazione

14′ Cross di Biraghi sul secondo palo dove c’è Kouame che va di testa, ma viene ostacolato dal diretto marcatore.

12′ Bella ripartenza avviata da Amrabat, pallone servito a destra per Ikone che sbaglia però il passaggio.

10′ Cross su punizione di Sinkovic messa in area, va Amrabat a marcare direttamente il destinatario del passaggio.

7′ Palo della Fiorentina! Ci prova Barak con il sinistro in area, legno centrato in pieno.

5′ Azione del riga, con Emerson che scappa via sulla sinistra e cerca il tiro sul secondo palo mandando però il pallone abbondantemente fuori

4′ Tentativo rasoterra di Ikone dal limite dell’area, pallone tra le braccia del portiere avversario.

3′ Altro cross dei viola, stavolta dalla sinistra, con Biraghi che va a scodellare un pallone in area per il colpo di testa in area, pallone che va oltre la traversa.

1′ Fiorentina subito all’attacco con Dodô che va al cross, conclude Barak ma il suo tiro viene deviato dalla difesa avversaria.

1′ Inizia la gara! Forza viola!

Il giorno dell’esordio della Fiorentina in Conference League è arrivato. Alle 18:45 arriva all’Artemio Franchi l’RFS Riga, squadra lettone che sfiderà i Viola nella prima gara del girone A. La squadra di Italiano vuole ritrovare la vittoria che manca proprio dall’ultima gara europea disputata in casa, cercando di iniziare la nuova competizione nel migliore dei modi.

