La Fiorentina si inserisce tra Pereyra e l’Udinese? L’argentino libero tra due mesi e per ora niente rinnovo

Tra rinnovi in casa propria e rinnovi in casa d’altri, la Fiorentina sta monitorando diverse situazioni che potrebbero portarle risorse valide già da gennaio: un nome particolarmente attenzionato è quello di Roberto Pereyra, giocatore un po’ a tutto campo nell’Udinese di Sottil. Il suo contratto scadrà a fine stagione e già dal 1 febbraio dunque, l’argentino sarebbe libero di firmare accordi per la prossima stagione. La Nazione ipotizza che la Fiorentina possa dunque inserirsi tra il giocatore e il club, proponendo magari un affare low cost per gennaio, così da evitare ai friulani un eventuale perdita a parametro zero del classe ’91.