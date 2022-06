La Fiorentina si interessa a un estremo difensore del Torino

Si aggiunge un altro nome nella lista della Fiorentina per la porta. Secondo quanto riportato da Torinogranata.it e dal TGR Rai Toscana, Vanja Milinkovic-Savic ha attirato le attenzioni della società viola e sembra essere in uscita dal Torino.

Lo spazio che il portiere serbo riuscirebbe a ritagliarsi è da riserva, in quanto Terracciano rimarrebbe titolare in caso di questa scelta. La Fiorentina sembra dunque voler puntare sul fratello del più conosciuto Sergej, centrocampista della Lazio. L’estremo difensore classe 1997 viene da una stagione fatta di alti e bassi, dove in certi momenti si è distinto, ma non ha regalato certezze troppo ferree.