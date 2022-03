La Fiorentina si iscrive alla corsa per un esterno destro in forza al Bordeaux, ma ci sono pretendenti importanti

Secondo quanto riportato da footmercato.net ci sarebbe anche la Fiorentina tra le squadre interessate a Alberth Elis, esterno destro honduregno classe 1996 in forza al Bordeaux. Il suo contratto con la società francese scadrà nel 2024 e la società viola, insieme al Wolfsburg avrebbero mostrato interesse per il calciatore. Chi invece si è mosso più concretamente è il West Ham, che avrebbe già preso informazioni per il calciatore.

Nell’ultima sessione di mercato un club cinese ci aveva provato per lui arrivando a offrire 19 milioni di euro, poi rifiutati dal Bordeaux.