La Fiorentina si libera di un altro esubero e si assicura un giovane per la Primavera di Aquilani. I dettagli dell’operazione

Un altro esubero lascia la Fiorentina ufficialmente. Il Benevento Calcio comunica attraverso il proprio canale ufficiale di aver siglato l’accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo fino al 30 giugno 2022. Il contratto biennale prevede il rinnovo automatico per il terzo anno in caso di salvezza. Nel contempo, si rende noto di aver ceduto alla società viola il difensore Davide Gentile, classe ’03. Il giovane farà parte della Primavera capitanata da Alberto Aquilani.

