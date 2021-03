La Fiorentina si mantiene dalla parte di Dazn

Nuova puntata per la Lega Serie A del capitolo assegnazione diritti tv per il triennio 2021-2024. La situazione non cambia con la Fiorentina che resta sulla propria posizione: via libera a Dazn per 840 milioni di euro, superiore rispetto a quella di Sky (750 milioni). Assieme ai viola ci sono Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Napoli e Verona.

Nove società (Roma, Genoa, Torino, Benevento, Bologna, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, Spezia) scelgono un’astensione strategica per far sì che la questione televisiva sia affrontata contestualmente all’ingresso dei fondi nella struttura della A.