La Fiorentina si mette in tasca la salvezza e lascia il Lecce bello lontano, la Juve rischia un altro capitombolo con il Sassuolo! Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una serata finalmente soddisfacente per la Fiorentina, che batte per 3-1 il Lecce al “Via del Mare” e lo stacca in modo definitivo: i salentini sono ora a 10 punti dalla squadra viola. Sugli altri campi invece rischio enorme della Juventus, rimontata dal Sassuolo e poi in grado di acciuffare il 3-3 in extremis. Pari dell’Udinese con la Lazio e stop per il Verona in casa della Roma.

Lecce-Fiorentina 1-3

Roma-Verona 2-1

Sassuolo-Juventus 3-3

Udinese-Lazio 0-0

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 77, Atalanta 70, Lazio 69, Inter 68, Roma 57, Napoli, Milan 53, Sassuolo 47, Verona 44, Bologna 43, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Udinese 36, Torino 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.