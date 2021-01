La Fiorentina si mette sulle tracce di Torreira. Due giocatori a rischio uscita dai viola

Oltre che in attacco, qualcosa potrebbe succedere anche a centrocampo. Anche in questo caso facciamo riferimento al mercato invernale della Fiorentina.

Torreira può lasciare l’Atletico Madrid e i viola e il Torino si stanno mettendo sulle sue tracce. Questa è la conferma che possiamo leggere stamani su La Repubblica.

Parimenti ci potrebbero essere un paio di uscite. I viola potrebbero prendere in considerazione offerte per Pulgar e Duncan. Due investimenti che sono stati importanti per la Fiorentina di Commisso, perché l’ex Bologna è costato sui 10 milioni mentre il secondo, acquisito dal Sassuolo, 16 milioni lo scorso gennaio. Entrambi non stanno trovando molto spazio, soprattutto Duncan.

La Fiorentina prenderà una decisione su entrambi non prima della metà del mese.