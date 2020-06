La Fiorentina si muove sulla questione contratti: raggiunto l’accordo per far terminare la stagione a quattro giocatori

Come sappiamo le questioni relative ai contratti in scadenza sono molto delicata in questa situazione, con il campionato slittato a causa del coronavirus. Ma la Fiorentina si è già mossa in questo senso, risolvendo la situazione per i suoi giocatori. Come riporta tuttomercatoweb, infatti, i viola hanno trovato l’accordo con Lazio, Inter e Leicester per permettere rispettivamente a Badelj, Dalbert e Ghezzal di terminare la stagione a Firenze. Discorso analogo per Caceres, il cui contratto è stato prolungato per altri due mesi.

