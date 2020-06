La Fiorentina si prepara a riaccogliere Boateng: il Besiktas non eserciterà il diritto di acquisto

Kevin Prince Boateng tornerà alla Fiorentina a fine stagione. Lo riporta beIN Sports, che spiega come il Besiktas abbia deciso di non esercitare il diritto di acquisto. Tantomeno i bianconeri chiederanno un rinnovo del prestito, dato l’apporto non particolarmente significativo di Boateng nelle partite giocate con loro. Il ghanese tonerà dunque alla Fiorentina, che dovrà capire come gestirlo e trovare un’altra sistemazione per lui, dato che difficilmente avrà spazio nella rosa del prossimo anno.

