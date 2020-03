La Fiorentina si rimette ‘al giudizio della corte’

Campionato sì o campionato? Andare ancora avanti oppure fermarsi? La Fiorentina, così come molte altre squadre di Serie A, ha deciso di non schierarsi verso una soluzione specifica, ma in sostanza di attendere le decisioni che verranno prese dagli organismi preposti a farlo, ovvero Governo, Figc e Lega.

“Ci atterremo alle decisioni che verranno prese” è questo il messaggio che trapela dall’interno della società. Se si decidesse di continuare a porte chiuse, per i viola ci sarebbe da affrontare il Brescia il prossimo fine settimana al Franchi.