La Fiorentina si ‘rituffa’ su Belotti: ecco l’attuale valutazione del centravanti italiano. Ma l’offerta potrebbe dipendere da una cessione…

Andrea Belotti è diventato un tormento di mercato che anima il presidente del Torino Urbano Cairo. Secondo quanto riporta SportMediaset, l’attaccante italiano con un contratto in scadenza nel 2022 sta smuovendo l’interesse di tanti club. La quotazione di Belotti al momento è scesa a 40 milioni e si è affievolito l’interesse del Napoli che considera l’attaccante della nazionale solo come una seconda scelta. Lo spiraglio che si potrebbe ipotizzare per Belotti è quello di un’uscita per la Fiorentina, ma molto dipenderà dalle sorti di Federico Chiesa e da una sua eventuale cessione.