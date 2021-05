La Fiorentina si scontra anche col… trend pazzesco dello Spezia: oltre 20 gol annullati contro ed un fuorigioco interpretato alla perfezione

Considerati i rispettivi monte ingaggi, Fiorentina e Spezia dovrebbero fare due campionati diversi e invece, a meno di un mese dalla fine, le due squadre sono appaiate a quota 34 (in attesa della sfida che attende oggi i viola a Bologna). Colpe da un lato, meriti dall’altro, in particolare quelli di Vincenzo Italiano che con una rosa di poco diversa da quella che vinse i play-off di Serie B un anno fa si sta giocando alla grande le sue chance di salvezza.

Nella stagione dei liguri però c’è anche un dato piuttosto particolare, che riguarda il Var e i gol annullati contro: ebbene, dopo 34 giornate le reti vanificate agli avversari sono addirittura 23, la pressoché totalità dei quali per fuorigioco. Anche ieri a Verona a Lasagna ne sono stati negati due, per fare un esempio, ma il record stagionale spetta a Ciccio Caputo che in Spezia-Sassuolo dello scorso settembre se ne vide annullare addirittura 3. Ma tra le “vittime” del fuorigioco interpretato alla perfezione dalla difesa di Italiano, ci sono tanti altri nomi: da Chiesa a Joao Pedro, da Lautaro Martinez a Gosens. Tanti meriti e anche una piccola dose di fortuna, dato che spesso tra tenere in gioco un avversario (come alla Fiorentina accade spesso…) o lasciarlo oltre la linea è questione di pochi centimetri e poche frazioni di secondo.