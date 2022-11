La Fiorentina soffre e spreca altrettanto, ma alla fine è solo pari con l’Inter. Manca un rigore solare alla squadra di Panico

Si è or ora concluso il match delle 14:30 tra Fiorentina e Inter femminile in programma al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino, terminato col risultato di 0-0. Di seguito il racconto del secondo tempo della sfida.

Al 52′ Mijatovic sporca i guantoni del portiere di Guarino che si deve allungare per mandare in angolo una buona conclusione rasoterra dell’attaccante viola. Sugli sviluppi di quello stesso corner manca un rigore solare alla Fiorentina, dato che Polli intercetta palesemente la sfera con l’ausilio di un braccio: contenute però le proteste delle viola sulla svista del direttore di gara.

Un’azione in velocità Monnecchi-Longo porta la ex Milan in area che tira in caduta, ma la palla finisce fuori. Panico cambia interprete sulla fascia, con Cafferata al posto di Monnecchi. Al 68′ tripla occasione viola: prima con un palo di Jóhannsdóttir di testa, poi Mijatović di piede e infine ancora l’islandese che si mangia la rete sparando alto davanti al portiere. Non è il primo errore clamoroso della classe 2000 nel corso di questa stagione.

All’85’ l’Inter rischia di beffare le Viola con Ajara che però viene ipnotizzata da due passi da Schroffenegger: intervento prodigioso che tiene la squadra di Panico sul pari. Forcing finale delle ragazze di Guarino che pressano forte per strappare i tre punti, ma dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia la fine dell’incontro. La Fiorentina sale a quota 19, a meno cinque dalla prima casella occupata dalla Roma e dietro anche alla Juventus, ad una sola lunghezza di distanza. Inter che resta alle spalle delle Viola a un punto.