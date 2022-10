La Fiorentina soffre sul campo dello Spezia ma alla fine Cabral toglie le castagne dal fuoco con gli avversari rimasti in dieci

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Spezia-Fiorentina 1-2 (13′ Milenkovic, 35′ Nzola, 89′ Cabral)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô (78′ Terzic), Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura (62′ Saponara), Amrabat (46′ Duncan), Mandragora; Ikone (90’+1 Maleh), Jovic (78′ Cabral), Kouame.

90’+5 Finisce qui! La Fiorentina vince per 2-1 grazie ai gol di Milenkovic nel primo tempo e di Cabral nel finale. Da segnalare che lo Spezia è rimasto in dieci all’80’ per l’espulsione di Nikolau.

90’+5 Kouame innesca in contropiede Maleh che va alla conclusione sparando altissimo.

90’+3 Ammonito Maleh dopo pochi minuti dal suo ingresso per un fallo al limite dell’area su Bourabia.

90’+2 Cartellino giallo mostrato dall’arbitro Massa a Nzola per proteste.

90’+1 Cambio nella Fiorentina: esce Ikone, tocca a Maleh.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

89′ GOOOOOOL! CABRAL!!!!!!! Bello scambio tra Ikone e Kuame con quest’ultimo che va a servire Saponara: il suo tiro viene parato da Dragowski ma sulla respinta Cabral fa suo il pallone e lo spedisce in porta per il vantaggio viola!

86′ Cross di Terzic da destra per Cabral, il suo colpo di testa viene intercettato da Dragowski.

83′ Va al tiro verso il secondo palo Mandragora, ma il pallone, complice la deviazione di Martinez Quarta, scorre sul fondo.

80′ Cambio nello spezia: esce Gyasi, va in campo l’ex difensore viola Hristov.

80′ Bruttissima entrate di Nikolau sulle caviglie di Cabral. Dopo una revisione al VAR l’arbitro estrae il cartellino rosso nei confronti del difensore dello Spezia che ora è in dieci.

78′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Jovic e Dodô, tocca a Cabral e Terzic.

75′ Va Strelec al tiro, grande parata di Terracciano in tuffo a mano aperta a dirgli di no!

74′ Conclusione di Ekdal verso la porta dopo un pallone gestito da Gyasi in area, la devia Dodô rischiando quasi l’autogol.

72′ Occasione per Jovic, che sfila alle spalle di Kiwior e cerca il tiro in porta, ma il pallone esce sul fondo sfiorando il palo destro difeso da Dragowski.

70′ Saponara sbaglia clamorosamente su una punizione di prima vanificando una possibile occasione per la Fiorentina.

69′ Ammonito Amian per fallo commesso al limite dell’area su Kouame.

68′ Biraghi serve Ikone che si sposta il pallone sul mancino e va al tiro, pallone tra le braccia di Dragowski.

66′ Cambio nello Spezia: problema fisico per Holm che è costretto ad uscire, fa il suo ingresso in campo Strelec.

65′ Prova il tiro da fuori Ikone centrando però la spalla destra di Kiwior.

62′ Cambio nella Fiorentina: esce Bonaventura, tocca a Saponara che andrà a fare il trequartista.

60′ Ammonito Duncan per fallo commesso su Ekdal.

59′ Cambio nello Spezia: esce Reca, va in campo Amian.

56′ Gran cross con l’esterno verso l’area di Kouame, va Jovic di testa ma non trova il bersaglio.

53′ Occasione per Jovic che prova ad andare con la punta del piede sul pallone in area, ma lo anticipa Dragowski in chiusura per fare suo il pallone.

52′ Calcio d’angolo di Bonaventura con Milenkovic che va spizzare il pallone, serie di rimpalli con Mandragora che va poi a provare il tiro da lontano che esce di pochissimo.

51′ Ci prova Kouame, il suo tiro verso la porta viene deviato da Nikolau in chiusura.

49′ Spezia che sta continuando a macinare gioco e fare la partita, la Fiorentina cerca di alzare piano piano il baricentro.

46′ Il secondo tempo inizia con un cambio nella Fiorentina: esce Amrabat, Italiano manda in campo Duncan.

45’+1 Finisce qui il primo tempo. Tra Spezia e Fiorentina è 1-1: segna Milenkovic per i viola, pareggia Nzola per i padroni di casa.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

44′ Jovic serve Ikone che dopo una serie di finte va al tiro, conclusione respinta da Nikolau.

42′ Cattura un bel pallone Kouame e lo serve a Ikone nei pressi dell’area dello Spezia, che invece di giocarlo se lo lascia però scappare.

38′ Lo Spezia continua a produrre gioco, la Fiorentina sembra accusare il continuo pressing da parte degli avversari.

35′ Gol dello Spezia. Cross in area da sinistra e un rimpallo in area va carambolare il pallone sui piedi di Nzola che spedisce il pallone in porta. Parità ora tra le due squadre.

33′ Occasione per lo Spezia con il pallone che attraversa tutta l’area dalla destra, poi Holm supera Biraghi e prova il tiro da sinistra, para Terracciano.

30′ Partita che si fa sempre intensa con tanti scontri di gioco in campo, il ritmo viene però spezzettato dalle continue interruzioni da parte dell’arbitro.

27′ Partita accesissima con lo Spezia che continua ad attaccare con la combinazione Gyasi-Nzola, con quest’ultimo che va però a commettere fallo in attacco su Martinez Quarta.

24′ Ammonito Gyasi per fallo in attacco su Milenkovic, che viene colpito in testa nel tentavo di rovesciata dell’avversario.

22′ PARATONA DI TERRACCIANO! Il portiere viola toglie il pallone dalla porta sul tentativo di testa di Nzola sugli sviluppi di un calcio di punizione.

20′ Altro cartellino giallo in meno di un minuto: stavolta l’ammonito è Amrabat per un contatto minimo su Holm.

19′ Ammonito Ikone per fallo su Agudelo.

16′ Palo di Jovic! Ikone lavora bene un pallone sulla destra e lo serve a Jovic che va al tiro centrando il pieno il palo! Sulla ribattuta va Kouame ma il suo tentativo finisce alto.

13′ GOOOOOOOL! MILENKOVIC!!!!!! Calcio d’angolo battuto da Biraghi, stacca di testa il difensore viola mettendola dove Dragowski non può arrivare e sigla il gol dell’1-0!

11′ Che rischio di Martinez Quarta che con un retropassaggio corto costringe Terracciano a rilanciare velocissimo il pallone.

8′ Gyasi in contropiede elude la difesa viola e si lancia verso la porta, esce Terracciano e gli strappa il pallone dai piedi.

6′ Il primo ammonito della gara è Nikolau dello Spezia per fallo commesso su Ikone.

5′ Altra azione offensiva dello Spezia con Gyasi che evita la marcatura di Milenkovic e prova il tiro in porta, para Terracciano!

3′ Pallone messo in area piccola da Agudelo, bella chiusura di Dodô anche se c’era fuorigioco.

2′ Subito pericoloso lo Spezia con Gyasi, che riceve palla da Agudelo e tenta il tiro in porta, gli dice di no Terracciano con un grande intervento in parata!

1′ Inizia la gara allo stadio ‘Alberto Picco’. Forza viola!

Dopo le fatiche di Conference League culminate con la vittoria sull’Istanbul Basaksehir la Fiorentina torna a giocare in campionato in casa dello Spezia. Si tratta di una partita particolare soprattutto per il tecnico gigliato Vincenzo Italiano per il suo passato da allenatore degli aquilotti, con i quali non si è lasciato benissimo prima di approdare a Firenze. I viola sono ancora in cerca di una vittoria esterna che manca da tanto tempo, e hanno soltanto un punto in classifica in più dei liguri.

L’appuntamento è per le ore 15, dirigerà la gara il sig. Davide Massa di Imperia. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara con spazio ai commenti prima e dopo la partita.

