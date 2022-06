La Fiorentina sonda il terreno per un attaccante della Roma

La Fiorentina cerca un centravanti per completare il reparto d’attacco. Tra le tante idee, una di queste è in casa Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la Fiorentina è interessata a Eldor Shomurodov, acquistato dai giallorossi la scorsa estate per 20 milioni di € dal Genoa.

Per l’attaccante uzbeko, la Roma ha fatto un sacrificio economico importante ed è difficile che rinunci a lui, accettando quella che sarebbe una minusvalenza. Tuttavia, con il possibile arrivo di Ola Solbakken dal Bodø-Glimt, gli attaccanti giallorossi sarebbero troppi e il partente più probabile, a questo punto, sarebbe l’ex Genoa.