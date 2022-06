La Fiorentina sonda Jovic, ma ancora nessuna offerta concreta per l’attaccante del Real Madrid

Quello di Luka Jovic è uno dei nomi che è stato accostato con insistenza alla Fiorentina negli ultimi giorni. Gli ottimi rapporti tra i viola e il Real Madrid lasciano ben sperare in un’operazione simile a quella che ha portato Odriozola a Firenze. Il futuro del terzino basco resta ancora in dubbio tra Madrid e Firenze

In un modo o nell’altro, per quanto riguarda Jovic quello che si sta valutando dall’Italia sarebbe un prestito per un anno, anche se, come riporta MARCA, al momento c’è stata solo una chiamata da parte della Fiorentina, ma non è ancora stata formulata un offerta concreta.