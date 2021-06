La Fiorentina spinge con decisione per Guedes e Oliveira. Il Valencia pronto ad accettare le condizioni viola, mentre il Porto…

La Fiorentina continua a spingere con decisione nella direzione di Guedes del Valencia e di Oliveira del Porto. Del resto sono proprio loro due i primi obiettivi indicati dal nuovo allenatore viola, Gattuso.

Secondo quanto riportato da La Nazione, nel primo caso la situazione è in evoluzione e il club spagnolo sembra davvero pronto ad accettare una proposta di 16 milioni cash più un bonus da far scattare alla fine della prossima stagione. Ora la parola passa al giocatore che però sembra assolutamente attratto dalla possibilità di sbarcare nel campionato italiano.

Per Oliveira il tempo di un possibile accordo con il Porto rimane ancora lontano. C’è tanta voglia di arrivare a un’intesa, è vero, ma gli ostacoli da superare non sono pochi. Ancora un paio di contatti, nei prossimi giorni, poi l’appuntamento definitivo fissato per l’inizio del prossimo mese.