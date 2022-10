La Fiorentina spreca l’aggancio alla vetta con un altro k.o. Risultati e classifica Primavera

Clamorosa la sconfitta della Fiorentina Primavera, per le modalità naturalmente più che per il risultato in sé: la squadra viola conduceva per 1-2 sul campo dell’Atalanta, con il nuovo vantaggio trovato all’87’. Nel recupero l’uno-due dei bergamaschi per ribaltare il risultato, il che significa seconda sconfitta di fila per i ragazzi di Aquilani e lo spreco di un possibile aggancio momentaneo alla vetta.

Roma-Verona 1-0

Atalanta-Fiorentina 3-2

Empoli-Lecce 1-1

Udinese-Milan 2-3

Cagliari-Sampdoria 1-1

Cesena-Frosinone 0-1

Bologna-Juventus

Torino-Napoli

Inter-Sassuolo

Classifica: Frosinone 19, Juventus, Roma 17, Fiorentina, Lecce 14, Sassuolo, Torino 13, Empoli, Milan 12, Bologna, Cagliari, Atalanta 10, Verona, Sampdoria 7, Napoli 6, Cesena 4, Inter 3, Udinese 1.