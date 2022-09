“La Fiorentina sta pagando il doppio sforzo con il Twente, ora è quasi inguardabile”

Il direttore di Calcio 2000 Fabrizio Ponciroli ha parlato a TMW Radio anche di quella che è stata la sconfitta della Fiorentina contro il Basaksehir in Conference League. Queste le sue parole sulla partita:

“La Fiorentina sta pagando lo sforzo delle due partite con il Twente, ora è una squadra quasi inguardabile. Non vedo alcuna reazione, credo che Italiano debba lavorare più sulla testa dei giocatori. Se non rimette in pista la squadra, potrebbe rischiare perché qualcuno può decidere di dare una scossa. In questi casi, di solito, a pagare è sempre l’allenatore.”