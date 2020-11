La Fiorentina stabilisce le condizioni per lasciare definitivamente Pedro al Flamengo: ecco la cifra e la formula richiesta dai viola

Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Dia, la Fiorentina avrebbe definito la cifra e la possibile formula di pagamento per intavolare una trattativa con il Flamengo per il passaggio a titolo definitivo di Pedro in rossonero. La società viola chiederebbe 14 milioni in un unica rata, da pagare al termine del prestito (che finirà il 31 dicembre). La società brasiliana aveva acquistato Gabigol dall’Inter per 17 milioni pagabili in cinque anni. La Fiorentina non permetterebbe invece un pagamento a rate. Da capire se il Flamengo potrà raggiungere la cifra chiesta, vista anche il difficile momento finanziario dovuto alla pandemia.

