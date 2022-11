La Fiorentina starebbe pensando a un nuovo nome argentino… per la porta!

La Fiorentina, soprattutto grazie alla figura di Nicolas Burdisso in società, è molto attenta e vicina al calcio sudamericano e, in particolare, argentino. Adesso, la Viola starebbe seguendo un nuovo profilo, trattasi di Agustin Rossi, estremo difensore del Boca Juniors.

A riportare la notizia è Soyxeneize.com.ar, che analizza il contratto del portiere, in scadenza a giugno 2023. Il Boca ha proposto il rinnovo a Rossi, che però starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di un trasferimento in Europa. Tra le società interessate al classe ’95, ci sarebbe proprio la Fiorentina di Commisso.