La Fiorentina studia il futuro di Antognoni: i dettagli

La Fiorentina sta lavorando anche per sistemare il comparto dirigenziale. Previsto un nuovo ruolo per Giancarlo Antognoni, il cui contratto da club manager viola termina tra pochi giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, per l’Unico 10 sarebbe previsto un ruolo che lo vedrebbe occuparsi di settore giovanile e scouting, mettendosi alla ricerca dei migliori talenti in giro per il mondo.

La trattativa è ancora all’inizio e le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, anche per quanto riguarda l’aspetto economico. Antognoni si troverebbe a muoversi a stretto contatto con i giovani del settore giovanile viola per la prima volta dal suo ritorno alla Fiorentina del 2017. Il futuro della bandiera viola è in sospeso e ci sono due settimane per continuare a tenersi stretto un capitolo importante della storia del club.