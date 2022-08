La Fiorentina studia il futuro di Bianco, tra proposte rifiutate ed il rinnovo di contratto

Dopo l’ultima annata da leader in Primavera, il centrocampista 2002 della Fiorentina Alessandro Bianco è giunto ad un bivio fondamentale per la carriera. Il giocatore piemontese è stato l’unico della propria annata ad essere trattenuto stabilmente in rosa dalla Fiorentina, prendendo parte, anche da titolare, alle amichevoli precampionato. Mezzala di gamba e buona qualità, ora Bianco dovrà proseguire la propria maturazione col percorso migliore possibile per se stesso e la Fiorentina.

Come confermato di recente dall’agente Giuseppe Galli, il giovane calciatore viola ha ricevuto numerose proposte dalla Serie B per spostarsi in prestito. Secche le risposte della Fiorentina, che finora ha rifiutato tutto trattenendo il centrocampista. Niente di definitivo però, ancora il mercato è lungo e si sta studiando la soluzione più intelligente per il giocatore. Il contratto di Bianco, da 4 anni in viola, scadrà la prossima estate, la durata attuale però è solo apparente. Nell’accordo tra la Fiorentina ed il calciatore torinese è prevista un’opzione di allungamento fino al 2025, che a brevissimo dovrebbe essere esercitata.

Bianco e la Fiorentina sono pronti quindi proseguire insieme, in attesa di novità definitive. Sarà necessario capire nelle prossime due settimane se ci sarà una separazione momentanea o se per la prima volta il calciatore cresciuto nel vivaio del Torino inizierà a tutti gli effetti la stagione a Firenze coi ‘grandi’, per restarci. Bianco è prontissimo e motivato a mettersi al servizio di Italiano nella rosa della prima squadra della Fiorentina.