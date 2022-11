La Fiorentina studia per l’attacco e mette gli occhi su una punta della Salernitana. l dettagli

Ha iniziato la stagione con 6 reti e 2 assist in 14 presenze Boulaye Dia alla Salernitana, guadagnandosi anche le meritate attenzioni del Senegal. Non a caso l’attaccante classe ’96 fa parte della rosa della squadra africana al Mondiale in Qatar ed ha giocato da titolare ed anche bene la sfida contro l’Olanda alla prima giornata. Oltre alla Nazionale però, Dia ha fatto un’eccellente impressione anche alla Fiorentina, che segue con grande attenzione il calciatore.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, in occasione di Fiorentina-Salernitana del 9 novembre scorso, in cui il calciatore ha anche segnato il gol del momentaneo pareggio, ci sarebbero già stati i primi contatti tra dirigenze. Discorso rinviato però: Dia non è ancora della Salernitana. Il giocatore africano è di proprietà del Villarreal, ed è arrivato a Salerno in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 12.

Attaccante dal fisico possente, veloce e dotato di ottimo fiuto del gol, Dia è reduce dalla vittoria della Coppa D’Africa col Senegal e da una stagione molto buona col Villarreal, con cui ha raggiunto la semifinale di Champions League. Il giocatore piace alla Fiorentina ed ha una valutazione tra i 12 ed i 15 milioni di euro al momento. Il destino del calciatore nato in Francia e dotato perciò di passaporto francese è legato a quello degli altri attaccanti viola Cabral e Jovic. Pista da monitorare con attenzione quindi: Dia piace e non poco.