La Fiorentina su Ben Arfa? Sì, ma ad una condizione

Già nel 2019 la Fiorentina aveva provato ad ingaggiare Hatem Ben Arfa, ma alla fine non se n’era fatto di nulla (LEGGI QUI). Nelle prossime settimane, però, potrebbero arrivare ulteriori novità: il talento francese, da gennaio al Real Valladolid, potrebbe presto tornare nell’orbita del club di Rocco Commisso. A condizione, come si legge su El Mundo, che la società di Ronaldo non decida di sfruttare l’opzione di rinnovo per un’altra stagione presente nel contratto di Ben Arfa. Se gli spagnoli decidessero di lasciarlo andare, ecco che la Fiorentina sarebbe pronta a formulare un’offerta all’ex Paris Saint-Germain.