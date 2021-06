La Fiorentina su Guedes? Intanto il Valencia spara alto per il cartellino

Negli ultimi giorni il nome di Goncalo Guedes è stato accostato alla Fiorentina come possibile rinforzo per la squadra di Rino Gattuso. Quel che appare certo è che il Valencia nei prossimi mesi lo cederà per rimpinguare le casse del club, in difficoltà ormai da diverso tempo. La speranza dei Pipistrelli è che il portoghese giochi un ottimo Europeo, così da aumentare ulteriormente la sua valutazione.

Secondo quanto riportato da El Desmarque, ad oggi il cartellino di Guedes vale trenta milioni per il Valencia. Le pretendenti, oltre alla Fiorentina, non mancano: si parla di Villarreal e Siviglia, ma non è da escludere neanche la Premier League visti i rapporti tra il procuratore Mendes e le società inglesi.