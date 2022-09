La Fiorentina subisce la rimonta del Bologna e perde per la seconda volta di fila in trasferta

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Bologna-Fiorentina 2-1 (53′ Martinez Quarta. 59′ Barrow, 61′ Arnautovic)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô (44′ Venuti), Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak (69′ Ikone), Amrabat (84′ Mandragora), Bonaventura; Sottil (46′ Saponara), Jovic, Kouame (84′ Cabral).

90’+7 Finisce qui la gara. La Fiorentina segna nel secondo tempo con Martinez Quarta e si fa rimontare dal Bologna in nemmeno tre minuti con i gol di Barrow e Arnautovic. Seconda sconfitta in campionato per i viola, anche questa in trasferta come era accaduto contro l’Udinese la scorsa settimana.

90’+6 Espulso Igor. Il difensore viola, ammonito in precedenza, rimedia il secondo giallo stendendo De Silvestri sulla destra. Viola ora in dieci.

90’+4 Ha una grande opportunità Orsolini sulla sinistra, ma temporeggia e la difesa viola fa in tempo a riconquistare il pallone.

90’+1 Ammonito Igor dopo aver agganciato fallosamente Orsolini.

90′ Saranno 6 i minuti di recupero.

89′ Saponara prende il pallone e va in area, prova la conclusione ma viene respinta dalla difesa rossoblù.

86′ Ammonito Lykogiannis per fallo commesso su Ikone.

84′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono Kouame e Amrabat, vanno in campo Cabral e Mandragora.

81′ Gran tiro di Barrow, che si gira e calcia fortissimo verso la porta, pallone che esce sul fondo.

78′ Girandola di cambi nel Bologna: escono Kasius e Medel, tocca a De Silvestri e Bonifazi.

77′ Gran bolide calciato da Bonaventura, la toglie dalla traiettoria della porta Medel con la testa.

76′ Prova il tiro a giro Posch, pallone che esce fuori.

73′ La Fiorentina prova ad alzare il baricentro, il Bologna cerca di compattarsi ancora di più in difesa.

70′ Non ce la fa a proseguire Arnautovic ed esce, va in campo Orsolini. Nel frattempo cooling break per le due squadre.

69′ Cambio nella Fiorentina: esce Barak, Italiano manda in campo Ikone.

67′ Ancora Arnautovic che innescato da un bel lancio di Soriano in area stoppa il pallone e prova a calciare, para Terracciano

65′ Il Bologna vola sulle ali dell’entusiasmo e ci prova ancora con Barrow, la sua conclusione non è potente e finisce tra le braccia di Terracciano.

64′ Gol convalidato. La Fiorentina è sotto di due reti al momento.

61′ Gol del Bologna. Kasius serve in area il pallone per Arnautovic che va a segno, ma c’è una valutazione del VAR per una gomitata alla testa rifilata dal difensore del Bologna a Quarta.

60′ Cambio nel Bologna: esce Cambiaso, fa il suo ingresso in campo Lykogiannis.

59′ Gol del Bologna. Barrow scappa via e fulmina Igor, si presenta davanti a Terracciano e spedisce il pallone in porta per l’1-1.

56′ Bologna che prova a cambiare passo, la Fiorentina dopo il vantaggio cerca di gestire ancora di più il possesso palla.

53′ GOOOOL!!!! MARTINEZ QUARTA! Gran giocata di Saponara che ruba il tempo agli avversari e mette un gran pallone in mezzo all’area per il tap-in vincente del difensore viola! 1-0 per la Fiorentina!

50′ Ammonito Amrabat per aver commesso fallo su Soriano.

49′ Prova rendersi pericoloso Kouame con una gran giocata in area saltando due avversari, ma viene fermato all’ultimo secondo dalla chiusura di Locumì.

46′ Il primo ammonito della partita è Kouame per un fallo commesso su Soriano.

46′ Inizia il secondo tempo con un cambio per la Fiorentina: esce Sottil, va in campo Saponara.

45’+4 Finisce il primo tempo: è 0-0 tra Bologna e Fiorentina, con un’occasione importante per parte. Da segnalare l’infortunio per i viola di Dodô, al suo posto è andato in campo Venuti.

45’+3 Bologna che cerca di attaccare con i lanci lunghi, rimane attenta la linea difensiva della Fiorentina.

45′ Saranno 4 i minuti di recupero.

44′ Non ce la fa a proseguire Dodô, sembra che si sia fatto male per via di una zolla ed è costretto ad uscire in barella. Va in campo Venuti.

41′ Fiorentina che sta stazionando costantemente da alcuni minuti nella metà campo avversaria, il Bologna sta concedendo poco ai viola.

38′ Bello scambio in area tra Dodô e Jovic, con il terzino che spedisce però alto il gran pallone servito morbido dal compagno.

35′ Occasione in contropiede per il Bologna con Arnautovic, è bravissimo Terracciano ad uscire ed a intervenire con il piede.

34′ Cross di Biraghi per Kouame, il quale prova a colpire di testa ma è braccato efficacemente da Cambiaso.

33′ Va Lucumì a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, pallone che finisce fuori.

31′ Occasione per il Bologna con Barrow che prima dribbla Biraghi, poi va al tiro ma il terzino viola torna a deviare fuori la conclusione.

29′ Bologna che si fa rivedere in attacco con Arnautovic, ci pensa Quarta ad intervenire senza tanti fronzoli sull’attaccante austriaco.

26′ Cooling break per permettere alle squadre di rinfrescarsi.

24′ Occasione per la Fiorentina! Cross di Biraghi in area su calcio di punizione, svetta di testa Quarta ma ci mette la manona Skorupski per alzare il pallone sopra la traversa.

21′ Torna all’attacco il Bolgona con una conclusione dal linite dell’area di Barrow respinta dalla difesa viola.

18′ Azione costruita da Barak e pallone servito a Kouame che apparecchia per il controllo e il tiro da fuori di Bonaventura, conclusione che finisce alta.

15′ Spinge tantissimo sulla fascia di sua competenza Kasius, per il momento Biraghi lo tiene a bada a dovere.

12′ Arnautovic prova a servire Soriano su una ripartenza, esce Terracciano per fare suo il pallone.

9′ Cross di Biraghi in area per Jovic, ma lo anticipa bene Medel che si prende anche fallo in attacco.

6′ Fase di studio tra le due squadre, con la Fiorentina che cerca di costruire come sempre con il palleggio.

3′ Bologna pericoloso con un’azione innescata da Kasius e il pallone che resta nell’area viola fino a quando non va in chiusura Martinez Quarta sul tentativo di tiro di Soriano.

1′ Inizia la partita contro il Bologna. Forza viola!

Per dimenticare la serataccia di giovedì e per ritrovare gol e vittoria, che manca ormai dalla prima giornata di campionato, la Fiorentina fa visita al Bologna, in gran difficoltà e senza la sua guida tecnica ufficiale dopo l’esonero di Mihajlovic. Allo stadio ‘Dall’Ara’ appuntamento alle 15, agli ordini del sig. Orsato, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

