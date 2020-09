La Fiorentina temporeggia per Ricci: si inserisce un altro club italiano

La Fiorentina sta temporeggiando prima di affondare il colpo per Samuele Ricci, talentuoso centrocampista dell’Empoli. Il classe 2001 è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, visto che piace a tante squadre e ancora non c’è stato un affondo decisivo. Nelle ultime settimane sembrava che la Viola avesse i mezzi per acquistarlo, ma la società di Commisso non vorrebbe spendere i 15 milioni richiesti dalla dirigenza dell’Empoli.

Nelle ultime ore ha tentato l’inserimento un’altra squadra che con gli azzurri ha buonissimi rapporti: come si legge su pianetaempoli.it, si tratta del Sassuolo, che ha richiesto informazioni su Ricci e vorrebbe ripetere l’operazione Traoré. Si tratta ancora di un pour parler, ma la dirigenza neroverde pare intenzionata a mettersi a un tavolo per parlare di un possibile arrivo del giovanissimo centrocampista alla corte di De Zerbi.

Come detto, la richiesta dell’Empoli è di 15 milioni di euro, con la possibilità di tenere Ricci durante questa stagione. Vedremo se il Sassuolo tenterà l’affondo decisivo, approfittando dello stallo con la Fiorentina.