La Fiorentina temporeggia sul futuro di Saponara: Sarri pronto allo scippo

Una delle migliori rivelazioni della Fiorentina 2021-22 è stato sicuramente Riccardo Saponara. Rivitalizzato dall’arrivo in riva all’Arno di Vincenzo Italiano, il classe ’91 ha disputato un’ottima stagione in un ruolo, quello di esterno d’attacco, in cui aveva giocato soltanto con lo Spezia proprio sotto la gestione dell’attuale tecnico viola.

In scadenza di contratto tra poche settimane, Saponara potrebbe anche restare a Firenze: la Fiorentina vorrebbe prolungargli il contratto, ma ancora non ha presentato alcun tipo di offerta. Come si legge su La Nazione, però una squadra interessato al numero 8 viola: si tratta della Lazio, che dopo il rinnovo di Sarri sta valutando di sottoporre all’ex Empoli una proposta.