La Fiorentina tenta il colpo dell’ultimo minuto: possibile scambio tra Saponara e Gervinho con il Parma

Mercato in entrata chiuso per la Fiorentina? Non secondo il giornalista Alfredo Pedullà, che a Sportitalia e sul suo profilo Twitter parla di un interessamento della società viola per l’attaccante del Parma Gervinho. L’ivoriano era stato cercato anche dall’Inter, ma la trattativa poi è saltata. Ecco quindi che Pradè potrebbe provarci in queste ultimissime ore di mercato, magari cercando di far rientrare nella trattativa anche Riccardo Saponara che ovviamente farebbe il percorso inverso unendosi alla corte di Liverani.

