La Fiorentina tenta il doppio colpo per una difesa brasiliana: la situazione di Marlon e Dodô

Una difesa brasiliana per la Fiorentina? Così potrebbe essere, data la presenza di Igor e il forte interesse della dirigenza viola per Dodô e Marlon, entrambi in forza allo Shakhtar Donetsk. Per il primo, riporta Tuttosport, la trattativa è ben avviata e seppur ci sia ancora distanza tra richiesta e offerta la sensazione è che alla fine si arriverà ad un accordo.

Marlon invece, che in Italia ha già giocato con la maglia del Sassuolo, ha ricevuto le attenzioni anche del Monza. Il club neopromosso sembra fare sul serio, ragion per cui la Fiorentina dovrà impegnarsi per battere la concorrenza. Lo Shakhtar chiede dieci milioni, la dirigenza viola rilancia al ribasso e punta sul formato pacchetto che le permetterebbe di portare a Firenze in un colpo solo sia Dodô che Marlon. Con l’argentino Senesi sempre sotto monitoraggio.