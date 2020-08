La Fiorentina torna a fare sul serio per Demme e il Napoli apre: ma De Laurentiis sogna una contropartita impossibile

Tra i nomi per il centrocampo, già la scorsa estate ma anche a gennaio, c’era Diego Demme, tedesco classe ’91 di chiare origini italiane: ha fatto parte della storica scalata del Lipsia dalle serie inferiori alla Champions League, prima di passare al Napoli per una decina di milioni di euro. Secondo Il Mattino però Demme non è un intoccabile per Gattuso e la Fiorentina è la società che lo punta con più convinzione. Ciò che ipotizza poi il quotidiano partenopeo è che in caso di trattativa per Demme, il Napoli possa riaprire il discorso Castrovilli: una contropartita che De Laurentiis sogna e che continuerà a sognare per il momento, dato che la Fiorentina da quell’orecchio non ci sente proprio.

0 0 vote Article Rating