La Fiorentina torna a respirare e se ne mette diverse alle spalle, pressione ora sul Cagliari. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una boccata d’ossigeno vera e propria quella della Fiorentina nella serata del ‘Bentegodi’, con la vittoria per 2-1 sul Verona di Juric che serve per salire a quota 33 e staccare Torino e Benevento, in attesa delle partite di domani. La zona rossa torna a -8, con il Cagliari che domani giocherà a Udine.

Questa la nuova CLASSIFICA della Serie A Inter 75, Milan 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 60, Lazio* 58, Roma 54, Sassuolo 46, Verona 41, Sampdoria 39, Bologna 37, Udinese 36, Fiorentina 33, Genoa, Spezia 32, Benevento, Torino* 30, Cagliari 25, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)