La Fiorentina torna all’antico. La ricetta di Prandelli…

Cesare Prandelli sa che la Fiorentina non si gioca tutto, ma tantissimo. Come riporta La Nazione tra le sue pagine, da quando c’è lui in panchina, almeno quattro vigilie sono state come questa: Benevento, Genoa, Bologna e Cagliari. E solo una volta è andata bene, grazie al gol di Vlahovic contro i sardi. L necessità è di vincere, di giocare sporcandosi la maglia, per questo sarà di nuovo 3-5-2. Meno qualità teorica, più concretezza pratica.

