La Fiorentina torna dalla Corsica con una vittoria. Igor segna la prima rete in maglia viola

Bastia-Fiorentina 1-2 (60′ Igor, 65′ Barak, 85′ Santelli)

FIORENTINA 2T (1-4-2-3-1): Cerofolini, Kayode, Milenkovic, Igor, Biraghi (C) (64′ Favasuli); Bianco, Duncan; Saponara, Barak, Benassi; Jovic.

FIORENTINA 1T (1-4-2-3-1): Gollini; Biraghi (C), Quarta, Ranieri, Dodo; Amatucci, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Distefano; Cabral.

A disp.: Terracciano, Cerofolini, Milenkovic, Jovic, Saponara, Benassi, Duncan, Favasuli, Bianco, Biagetti, Kayode, Barak, Igor. Allenatore: Vincenzo Italiano.

90′ 1 minuto di recupero

85′ GOL DEL BASTIA. Santelli col sinistro piega il braccio a Cerofolini sull’invito di Talal a centro area. Accorcia le distanze il Bastia. 1-2

82′ Va in gol Jovic sul gran filtrante di Duncan, pallone infilato in rete con un gran tocco sotto dal serbo ma il gol è annullato per fuorigioco

81′ Ci prova col sinistro Benassi che spara sul fondo dopo una respinta corsa in seguito ad un corner di Bianco

79′ Ammonito Milenkovic che stende Robic

78′ Saponara innesca Barak che scarica al limite per lo stesso numero 8 viola, dribbling preciso del giocatore viola che però poi indugia troppo prima di calciare sprecando una buona occasione

73′ Ammonito Bianco che commette fallo da dietro su Bai

67′ SANTELLI! Salvataggio sulla riga di Kayode dopo che Santelli sull’invito di Kayode aveva bucato sotto le gambe Cerofolini

65′ GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! BARAK! Stupenda l’iniziativa di Bianco che se ne va a destra con qualità, pallone a rimorchio intelligente e perfetto del numero 42 che favorisce l’inserimento di Barak, stop e tiro in rete del mancino ceco! 0-2

64′ Entra Favasuli ed esce capitan Biraghi

61′ Brutto lancio di Milenkovic che stava per favorire una ripartenza letale del Bastia, uscita bassa di Cerofolini che anticipa l’attaccante corso Magri

60′ GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! IGOR! Colpo di testa di Igor sul bel cross volante di Benassi, il portiere cerca di salvare dopo che il pallone ha sbattuto sul palo, Jovic ribadisce in rete per togliere ogni dubbio ma la sfera era nettamente dentro. 0-1!

57′ Azione personale di Robic che mette in apprensione la difesa viola, il suo cross è deviato da Igor e si alza a campanile, permettendo a Milenkovic di liberare l’area di rigore

55′ Duncan lancia Kayode che viene steso nettamente in area di rigore: niente fischio da parte dell’arbitro. Ci stava assolutamente la massima punizione per la Fiorentina

52′ Un po’ di imprecisione in questo inizio di ripresa da parte della Fiorentina anche grazie al pressing del Bastia. Deve guadagnare in precisione la squadra di Italiano per poter cercare la porta avversaria

49′ SANTELLI! Paratona di Cerofolini! Fallo di Kayode su Loic, scelta un po’ discutibile dell’arbitro. Punizione Bastia sulla trequarti viola: sponda, colpo di testa e parata spettacolare di Cerofolini che compie un grande intervento

47′ Bell’apertura di Bianco per lo scatto di Kayode che però temporeggia troppo prima di crossare e perde il contrasto col diretto avversario senza ottenere neppure un corner

46′ Inizia il secondo tempo, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45′ Tiro da fuori di Van Den Kerkhoff bloccato a terra da Gollini senza affanno

44′ Altro giallo in casa viola: è per Luca Ranieri che si scontra con Camara ma che era entrato nettamente sul pallone e non in modo pericoloso, anche se in modo troppo irruente

42′ Calcio d’angolo guadagnato da Tavares. Il terzino si libera di Ikone e Martinez Quarta poi il suo cross viene deviato da Ranieri sul fondo

40′ Ammonito Mandragora per un fallo su Lamonge, decisione un po’ eccessiva del direttore di gara

39′ Bella parata di Gollini su Van Den Kerkhoff ma l’azione corsa si ferma per fuorigioco. L’occasione era scaturita da un passaggio corto assolutamente rivedibile del portiere emiliano, che aveva messo in difficoltà Ranieri

37′ Intervento in ritardo di Kaiboue su Bonaventura e si accende un’inevitabile mini rissa in campo. Arriva il giallo per il giocatore corso. Arbitro che riporta la calma in campo parlando anche col tecnico del Bastia Brouard

36′ Storie un po’ tese tra Bonaventura e Kaiboue, l’arbitro interrompe il gioco placando la scaramuccia tra i due giocatori

33′ Conclude Van Den Kerkhoff che fa rimbalzare il pallone davanti a Gollini in modo intelligente ma spedisce fuori col sinistro

32′ Ranieri sbuccia il rinvio e poi entra in modo vigoroso su Roncaglia commettendo fallo. Piazzato per il Bastia sulla trequarti viola

29′ Subisce un colpo al volto Mandragora ma l’arbitro non fischia fallo, contropiede però gestito malissimo dal Bastia e azione che sfuma senza alcun grattacapo per Gollini

26′ CABRAL! Bellissimo traversone di Distefano, Cabral colpisce di testa e gran parata di Placide!

25′ IKONE! Cross di Biraghi dalla sinistra, sponda di Cabral ed a centro area arriva l’incornata di Ikone deviata sulla traversa da Placide. Prima grande chance viola!

23′ Scontro tra Camara e un difensore viola, ha la peggio il centrocampista corso che abbandona momentaneamente il terreno di gioco, riuscendo tuttavia a riprendere la partita

21′ Entrataccia di Sainati ai danni di Mandragora, per fortuna niente di grave per l’ex Torino. Punizione ai 35 metri per la Fiorentina calciata da Biraghi da cui però non arriva un’occasione di marca viola

20′ Ottime le letture di Amatucci in fase di non possesso ed arriva un’altra palla recuperata dal giovane aretino. Ikone e Cabral però non riescono a far male alla retroguardia del Bastia

18′ Primo tiro di marca Fiorentina, con Mandragora che riceve bene da Biraghi andando al tiro col destro dai 20 metri: conclusione sballata che esce di parecchio

16′ Manovra gigliata che inizia da Martinez Quarta passando poi da Dodô, di prima il brasiliano per Ikone che serve Mandragora, tentativo di triangolo con Distefano fermato bene da Sainati

14′ Avvio intraprendente da parte di Distefano, che salta un paio di avversari prima di subire fallo. Toccherà al numero 42 e ad Ikone dare imprevedibilità sulle corsie esterne dell’attacco della Fiorentina

12′ Amatucci ruba palla e innesca Cabral, servizio per Ikonè che penetra in area ma perde il rimpallo con Drame, non ottenendo così il corner

11′ Lancio lungo a cercare lo scatto di Camara, ottimo ripiegamento difensivo di Amatucci che ferma il calciatore francese in fallo laterale. Poi termina direttamente sul fondo il cross di Alfarela

8′ Entra duro Roncaglia su Distefano, punizione viola sulla trequarti del Bastia con Mandragora che prova la battuta veloce, legge bene l’idea Tavares che di testa alleggerisce al portiere Placide

6′ Fallo a centrocampo commesso da Amatucci ai danni di Kaiboue che blocca la ripartenza corsa. Sempre maggiore spazio in questi test amichevoli per il regista della Primavera di Aquilani

4′ Subisce un netto fallo Mandragora che dopo un altro buon recupero grazie al pressing alto cade sul pallone, l’arbitro fischia il fallo di mano del numero 38 viola. Decisione rivedibile del direttore di gara

3′ Fa girare la sfera la Fiorentina con Amatucci e Mandragora che si occupano dell’impostazione lasciando anche libertà d’iniziativa a Martinez Quarta. Recupero alto viola con Distefano che fa correre Mandragora, cross al centro e girata d’esterno alta di Cabral

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo. Fiorentina che indossa la terza maglia, di colore blu con scritte in oro

Prima della partita è previsto un omaggio alle vittime corse della Tragedia di Furiani del 1992. In occasione della semifinale di Coppa di Francia del 1992 il Bastia, voleva aumentare del 50% la capacità del proprio stadio; l’avversario era l’Olympique Marsiglia, in quel momento la squadra più forte del campionato francese con 4 titoli consecutivi vinti. L’eventuale vittoria nella coppa federale avrebbe garantito al club corso l’accesso alla Coppa delle Coppe. Le autorità locali accolsero la richiesta, costruendo una tribuna provvisoria di 10 000 posti e togliendo le recinzioni.

Prima della gara la suddetta tribuna crollò, causando la morte di 18 persone e 2 357 feriti. Di conseguenza venne deciso di non giocare la partita. Successivamente la Federcalcio francese decise, in segno di lutto e d’accordo con le società, di non recuperare la sfida né di giocare la finale (a cui si era già qualificato il Monaco) in programma al Parco dei Principi di Parigi, annullando l’edizione.

Altro impegno amichevole per la truppa di Vincenzo Italiano, oggi occupata sul campo del Bastia, formazione corsa della Ligue 2 francese. Dopo i quattro successi nei precedenti test match, i Viola sono volati in Corsica per un’altra gara che dovrà dare indicazioni importanti in vista della ripresa del campionato. Vedremo chi verrà impegnato nelle rotazioni di questa sfida.

Appuntamento alle 17:30 per la gara e consueta diretta testuale su Fiorentinanews.com.