La Fiorentina torna in campo al Centro Sportivo: partitella anche per Castrovilli

Questo pomeriggio la Fiorentina è tornata in campo al Centro Sportivo Davide Astori per riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato. Per i ragazzi di Vincenzo Italiano anche una partitella in famiglia, a cui ha preso parte anche Gaetano Castrovilli, ormai recuperato al 100%. Sarà ancora da valutare però la sua presenza nelle prossime amichevoli della squadra viola, anche se tutti gli indizi sembrano portare al prossimo ritorno ufficiale in campo del centrocampista viola in tempi brevi.

Lo stesso Italiano aveva annunciato qualche giorno fa: “Recupereremo Gaetano prima con le partitelle tra di noi e poi in amichevole”. Questo un frame del video postato sui canali social gigliati, che vede Castrovilli impegnato nel match di allenamento: