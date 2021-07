La Fiorentina torna in campo dopo la bufera di ieri. Esercitazioni tattiche difensive per i viola

MOENA – Dopo la bufera mista ad acqua e grandine che ha compromesso l’allenamento della Fiorentina, i ragazzi di Italiano alle 10 in punto sono tornati a calcare il terreno del “Benatti” di Moena.

In questo momento in realtà, solamente i difensori sono scesi in campo. Per questi primi minuti di seduta mattutina, Vincenzo Italiano è tornato a far mettere in pratica ai suoi l’esercitazione svolta domenica mattina. Difesa contro difesa con un regista a disposizione a testa (Krastev e Bianco).

A turno, una “squadra” attacca, l’altra difende e prova ad uscire. Da una parte, Biraghi, Igor, Dalle Mura e Lirola, dall’altra Terzic, Ranieri, Milenkovic e Venuti.