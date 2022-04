La Fiorentina torna in campo: due i dubbi in vista del Milan

Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano ha deciso di concedere un’intera giornata di riposo alla Fiorentina dopo il ko di mercoledì contro l’Udinese. Un modo per permettere ai suoi giocatori di ricaricare le batterie, sia a livello fisico che mentale in vista del rush finale di stagione.

In mattinata Biraghi e compagni torneranno al lavoro al centro sportivo Davide Astori e cominceranno a preparare la trasferta di San Siro contro un Milan in piena lotta per lo Scudetto e galvanizzato dal passo falso dell’Inter a Bologna.

Due giorni, oggi e domani, in cui la Fiorentina dovrà preparare una partita difficile e allo stesso tempo fondamentale per la corsa all’Europa. Da capire poi le scelte di formazione di Italiano: ad oggi sono due i dubbi maggiori (uno tra Amrabat e Torreira e uno tra Piatek e Cabral).