La Fiorentina torna in campo e il clima sembra abbastanza disteso. E Italiano tranquillizza i tifosi presenti – FOTO FN

Giornata di allenamento per la Fiorentina, subito in campo dopo la debacle di ieri sera per preparare la partita di domenica contro il Verona. Non si sono fermati per le foto con i tifosi Joe Barone e Daniele Pradè, a differenza dei giocatori che invece sono apparsi tutto sommato tranquilli e sorridenti e disponibili per qualche autografo e foto con i tifosi.

Lo stesso Italiano è apparso sereno, tanto da rincuorare i pochi presenti dicendo loro di stare tranquilli perché la squadra si riprenderà. Nelle foto realizzate da Fiorentinanews.com i giocatori nel tragitto dal centro sportivo allo stadio, con alcuni assenti che probabilmente sono rimasti al “Davide Astori” per svolgere defaticante dopo la gara di ieri.