La Fiorentina torna in campo in vista della Lazio: ok Barak e Milenkovic, una sola assenza

Dopo la giornata di riposo concessa da Vincenzo Italiano dopo la vittoria di giovedi sera contro gli Hearts of Midlothian, questa mattina la Fiorentina è tornata ad allenarsi per preparare la difficile partita casalinga di lunedì contro la Lazio di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana al tecnico torna parzialmente il sorriso: alla seduta di quest’oggi infatti, svolta come spesso accade all’interno dello Stadio Franchi, hanno preso parte anche due dei tre acciaccati della settimana.

Stiamo parlando di Igor e Barak che quindi saranno molto probabilmente a disposizione per la prossima di campionato. Il brasiliano è ancora alle prese con un problema fisico, che anche con gli Hearts lo ha limitato molto. Per il ceco invece situazione totalmente diversa: visto l’importante utilizzo dal suo arrivo in viola, Italiano ha preferito risparmiarlo per la trasferta di Edimburgo permettendogli di recuperare le energie e tornare pronto per la Lazio.

Sembra destinato a restare fuori dai convocati Riccardo Sottil, out anche nelle ultime settimane. L’esterno continua ad avere un fastidio alla coscia sinistra e non riesce ancora ad allenarsi in gruppo: con ogni probabilità sarà fuori anche contro i biancelesti, mettendo nel mirino la prossima trasferta di Lecce.