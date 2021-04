La Fiorentina torna in ritiro. Iachini studia la difesa e potrebbe esserci un escluso di lusso

Dopo diverse partite, finalmente Beppe Iachini ha recuperato tutti i giocatori in difesa: gli unici assenti contro la Juventus, infatti, saranno lo squalificato Bonaventura e l’infortunato Kokorin. Torna a disposizione Milenkovic, che contro il Verona ha scontato la giornata di squalifica ma non è scontato che si riprenda fin da subito una maglia da titolare.

Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, la tentazione del tecnico della Fiorentina è quella di riproporre lo stesso schieramento difensivo visto contro l’Hellas. Il serbo, se così fosse, potrebbe subentrare a gara in corso. Nelle ultime quattro partite, da quando Iachini è tornato sulla panchina viola, la Fiorentina ha incassato otto gol: serve cambiare il trend per continuare ad essere artefici del proprio destino. Inoltre, a partire da questa sera i giocatori della Fiorentina torneranno in ritiro per continuare la preparazione della partita contro la Juventus.