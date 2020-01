La Fiorentina torna su Juan Jesus? Intanto Fonseca non lo convoca

Saltato l’arrivo di Diego Laxalt, la Fiorentina potrebbe tornare sul mercato in queste ultime ore di mercato. Uno dei profili valutati può essere quello di Juan Jesus, difensore della Roma accostato al club viola nelle ultime settimane. Nel frattempo, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca non ha convocato il brasiliano per la prossima partita della Roma, in programma domani contro il Sassuolo.