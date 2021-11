La Fiorentina torna subito in campo: Il diktat di Italiano e ciò che andrà assolutamente evitato

Dopo una delusione può essere meglio rigiocare subito, in quanto si scacciano i cattivi pensieri e la rabbia, ancora fresca, può trasformarsi in motivazione. E questo è ciò che spera di fare la Fiorentina già da stasera contro la Sampdoria.

Come scrive stamani tra le sue pagine il Corriere Fiorentino, il rischio, al contrario, è quello di portarsi dietro negatività e frustrazione. Dipende dal carattere, e dal grado di maturità raggiunto.

Ecco perché quella di stasera per la Fiorentina sarà una partita particolarmente delicata. E come ha detto mister Italiano dopo l’Empoli: “Dovremo essere bravi a trasformare la rabbia in energia”.