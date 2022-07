La Fiorentina torna sulle tracce di Lo Celso per portare altra qualità al centrocampo, ma non c’è fretta. Luis Alberto sempre più irraggiungibile

Dopo essere intervenuta sul mercato con gli arrivi di Mandragora, Jovic, Gollini e Dodò ormai promesso sposo dei viola, la Fiorentina è alla ricerca di una mezzala di qualità per mettere la ciliegina sulla torta nella costruzione della rosa della prossima stagione.

Il Corriere dello Sport – Stadio precisa come la Fiorentina non abbia fretta e che per ingaggiare un profilo di questo tipo può aspettare anche fino a dopo la metà di agosto, ovvero dopo l’inizio del campionato e il doppio playoff di Conference League.

In questa ottica sembra che stia per sfumare il sogno a Luis Alberto destinato a tornare a Siviglia e con la Lazio che non sembra intenzionata a trattare con una diretta concorrente come la società viola. Ed ecco che la pista più percorribile porta a Giovani Lo Celso, centrocampista del Tottenham che nella seconda parte della scorsa stagione ha fatto benissimo con la maglia del Villarreal, collezionando 22 presenze e raggiungendo anche le semifinali di Champions League.

La trattativa per l’argentino, cercato dai viola anche lo scorso gennaio, potrà decollare soltanto la quotazione del giocatore si abbasserà rispetto ai 20 milioni che chiedono gli Spurs. Motivo per il quale la Fiorentina non potrà con tutta probabilità disporre fin da subito della nuova mezzala e servirà pazientare ancora un po’