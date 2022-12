La Fiorentina tra le squadre meno impegnate al Mondiale. Amrabat tiene alta la bandiera

Non c’è la Fiorentina tra i club con più minuti giocati al Mondiale in Qatar. O meglio, dei suoi giocatori. Nella top 5 italiana, infatti, la società viola non compare. Unico vero protagonista viola della Coppa del Mondo è stato Sofyan Amrabat, che ha collezionato in tutto 570 minuti.

I serbi Milenkovic e Jovic si sono invece fermati ai gironi, collezionando pochi minuti, specialmente l’attaccante. Zero minuti in campo invece per Zurkowski con la Polonia.